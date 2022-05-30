Ощадбанк не позволяет снимать зарплату с карточки: что случилось?

Иногда тот или иной украинский банк попадает в скандальные ситуации. Чаще всего свои печальные истории клиенты описывают на сайте Минфина. Нередко среди попавших в немилость украинцев банков оказывается и Ощадбанк. И вот очередной скандал – Ощадбанк не позволяет женщине получить ее собственные деньги. Речь о зарплате, для получения которой женщина специально открыла счет в Ощаде, о чем теперь невероятно жалеет.





Клиентка не успела активировать карту до оккупации

Дело в том, что клиентка проживает на временно оккупированной территории в Херсонской области. Как отмечает потерпевшая, на счету уже скопилась зарплата за последние несколько месяцев, и женщина не может ее снять, ведь не успела активировать свою карту. Сейчас все отделения Ощадбанка на территории оккупированных городов закрыты. А дистанционно в телефонном режиме представители банка отказываются решать этот вопрос.



“У меня в банке есть два счета – социальный и зарплатный. Отделения банка по нашей области (Херсонской) все закрыты, потому что область в оккупации. С марта бьюсь головой о стену, чтобы получить собственные деньги. В службе поддержки ответ – только сможете выехать на подконтрольную Украине территорию, деньги вам выдадут”, – отметила клиентка.

В банке ответ стандартный

В банке говорят, что перебросить деньги с зарплатного счета на социальный не могут, пока женщина не активирует свою зарплатую карту. А сделать это можно в любом работающем отделении. Проблема в том, что в Херсонской области все отделения закрыты, а уехать на подконтрольную Украине территорию почти невозможно. И даже учитывая этот факт, в банке ничем не могут помочь, ведь на горячей линии работники только консультируют и не могут провести те или иные финансовые операции.