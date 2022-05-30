Ощадбанк не дозволяє знімати з картки зарплату: що трапилося?

Час від часу черговий український банк потрапляє у скандальні ситуації. Найчастіше свої сумні історії клієнти описують на сайті Мінфіну. Нерідко серед банків, які потрапили у немилість українців, опиняється й Ощадбанк. І от черговий скандал — Ощадбанк не дозволяє жінці отримати її власні гроші. Мова про зарплату, для отримання якої жінка спеціально відкрила рахунок в Ощаді, а тепер неймовірно про це шкодує.





Клієнтка не встигла активувати картку до окупації

Річ у тім, що клієнтка мешкає на тимчасово окупованій території у Херсонській області. Як зазначає потерпіла, на рахунку вже назбиралася зарплата за останні кілька місяців, і жінка не може її зняти, адже не встигла активувати свою картку. Зараз всі відділення Ощадбанку на території окупованих міст, зачинені. А дистанційно в телефонному режимі, представники банку відмовляються вирішувати це питання.

“У банку маю два рахунки – соціальний і зарплатний. Відділення банку по нашій області (Херсонській) усі зачинені, бо область в окупації. Із березня б’юсь головою об стіну, щоб отримати власні гроші. У службі підтримки відповідь – щойно зможете виїхати на підконтрольну Україні територію, гроші вам видадуть”, – зазначила клієнтка.

В банку відповідь стандартна

В банку кажуть, що перекинути гроші із зарплатного рахунку на соціальний не можуть, допоки жінка не активує свою зарплату картку. А зробити це можна у будь-якому працюючому відділенні. Проблема в тому, що в Херсонській області всі відділення зачинені, а виїхати на підконтрольну Україні територію майже нереально. Та навіть враховуючи цей факт, у банку нічим не можуть допомогти, адже на гарячій лінії працівники лише консультують, і не можуть провести ті чи інші фінансові операції.