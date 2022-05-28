З 1 червня “Київстар” назавжди закриває ряд популярних послуг

“Київстар” – один з найбільших мобільних операторів України, який обслуговує мільйони українців. У компанії заявили, що готують кілька змін, зокрема закривають три популярних пакети. Мова про “4G 10 000 МБ”, “Бонусні 1000” та “Бонусні 3000 МБ”. Ці пакети й справді мали популярність серед багатьох українців, однак з 1 червня вони перестануть існувати. Про закриття пакетів всі їхні власники отримають додаткове смс-сповіщення. Тим хто звик і потребує додатковий мегабайтів інтернету, Київстар зможе запропонувати альтернативні варіанти.





Паралельно запускають новий тариф та кілька акційних пропозицій

Водночас, будуть і нові тарифи, наприклад, вже 2 червня компанія запускає новий воєнний тарифний план “LOVE UA”, який буде актуальним для бізнес- та контрактних клієнтів. Детальніше про умови тарифу стане відомо в день запуску.

Також, віднедавна Київстар повернув плату за рахунок, тепер номер знову потрібно щомісячно поповнювати. Але, залишилася акційна пропозиція, за допомогою якої можна телефонувати на якийсь один номер безкоштовно. Підключити акцію можна кількома способами:

зробити це у додатку “Мій Київстар”

зателефонувати на гарячу лінію компанії 535 та слідувати подальшим інструкціям

надіслати запит з відповідною комбінацією ввівши код *535*380ХХХХХХХХХ#, де ХХХХХХХХХ — номер абонента Київстар, з яким хочуть бути завжди на зв’язку.

Телефонувати на обраний номер можна безлімітну кількість разів. Змінювати номер можна, але лише один раз у місяць.

Нагадаємо, що до кінця року абоненти Київстар також можуть безкоштовно замовити собі безлімітний мобільний інтернет та дзвінки в мережі на один день кожного тижня. Навіть якщо вони не поповнюють свій рахунок та не оплачують послуги у своєму тарифі.