НБУ сообщил о новых замечательных возможностях для украинцев, находящихся в Германии

На днях Национальный Банк Украины сообщил важную новость, которая касается всех, кто сейчас находится в Германии. С начала войны в эту страну выехало очень много людей, по официальной статистике зарегистрированных около полумиллиона (на 1 мая). Многие из этих лиц, выезжая из Украины, взяли с собой наличные в виде гривни и оказались перед проблемой, ведь обменять гривни на евро практически невозможно. Но вот, начиная с 24 мая, такая возможность таки появится.





Об этом договорились НБУ и Немецкий федеральный банк

НБУ сообщил, что им успешно удалось договориться с Немецким федеральным банком и банковской отраслью ФНС о том, что теперь украинцы смогут купить евро за наличные гривны, но есть ряд условий:

В течение одного дня можно обменять только 10 000 гривен в расчете на одно совершеннолетнее лицо. Курс по которому будут обмениваться гривны обновляться еженедельно, его будут объявлять каждую пятницу после 14:00. Обменять можно купюры от 100 гривен, то есть банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Комиссию платить не нужно, эти расходы берет на себя федеральный бюджет.

Германия продолжает активно помогать украинским беженцам

Эта страна одна из тех, кто предложил украинцам временные бесплатные убежища, социальную и гуманитарную помощь. Украинцы могут трудоустроиться, посещать курсы по изучению немецкого языка, и полноценно интегрироваться в местное общество. Также сейчас разрабатывается возможность получения немецкого аттестата для учащихся, которые заканчивают школу. По словам немецкого Правительства, они хотят, чтобы украинские дети получили не только защиту, но и перспективы. Чтобы могли строить свое будущее, а не просто ждать окончания войны и терять драгоценные молодые годы.