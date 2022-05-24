НБУ повідомив про нові чудові можливості для українців, які наразі перебувають у Німеччині

Днями Національний Банк України повідомив важливу новину, яка стосується всіх хто наразі перебуває у Німеччині. Від початку війни в цю країну виїхало дуже багато людей, за офіційною статистикою зареєстрованих близько пів мільйона (станом на 1 травня). Багато з цих осіб виїжджаючи з України взяли з собою готівку у вигляді гривні і опинилися перед проблемою, адже обміняти гривні на євро практично неможливо. Та ось, починаючи з 24 травня така можливість таки з’явиться.





Про це домовились НБУ і Німецький федеральний банк

НБУ повідомив, що їм успішно вдалося домовитися з Німецьким федеральним банком і банківською галуззю ФНР про те, що відтепер українці зможуть купити євро за готівкові гривні, але є ряд умов:

Протягом одного дня можна обміняти лише 10 000 гривень з розрахунку на одну повнолітню особу. Курс за яким обмінюватимуть гривні оновлюватиметься щотижня, його оголошуватимуть щоп’ятниці після 14:00. Обм іняти можна купюри від 100 гривень, тобто банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень.

Комісію платити не потрібно, ці витрати бере на себе федеральний бюджет.

Німеччина продовжує активно допомагати українським біженцям

Ця країна одна з тих, хто запропонував українцям тимчасові безкоштовні прихистки, соціальну та гуманітарну допомогу. Українці мають можливість працевлаштуватися, відвідувати курси з вивчення німецької мови, та повноцінно інтегруватися в місцеве суспільство. Також, наразі розробляється можливість отримання німецького атестату для учнів, які закінчують школу. Зі слів німецького Уряду, вони хочуть щоб українські діти отримали не лише захист, а й перспективи. Щоб могли будувати своє майбутнє, а не просто очікувати закінчення війни і втрачати дорогоцінні молоді роки.