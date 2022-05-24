Ввезено майже 100 тисяч авто: які марки найчастіше купують українці під “нульове розмитнення”

З квітня в Україні діє закон, згідно з яким українці звільняються від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного збору за ввезені з-за кордону автомобілі. Тобто розмитнення, яке зазвичай обходилося українцям в середньому у 2000 доларів, зараз не коштує нічого. Звісно це викликало справжній аншлаг, і вже через кілька днів по той бік кордону утворилися кілометрові черги з автомобілів, які прямували до своїх нових власників в Україну. Лише за один місяць, українці купили майже 100 000 автівок закордоном, а державний бюджет недоотримав приблизно 10 мільярдів гривень.





Які машини купують найчастіше?

Ситуація з нульовим розмитнення вже встигла обрости низкою скандалів. Людей обурював той факт, що з-за кордону приганяють автівки преміум-класу за кілька десятків тисяч доларів, Мовляв закон переписували для тих, хто втратив авто внаслідок бойових дій, а не для тих, хто банально хоче на цьому нажитися.

Та зрештою, якщо проаналізувати статистику, то звичайних середньостатистичних автомобілів за “розумною ціною” було куплено набагато більше. Отож, рейтинг наступний:

VOLKSWAGEN PASSAT – 5654 шт.;

VOLKSWAGEN GOLF – 4542 шт.;

SKODA OCTAVIA – 3483 шт.;

AUDI A6 – 2414 шт.;

VOLKSWAGEN TOURAN – 2309 шт.;

RENAULT MEGANE – 2302 шт.;

AUDI A4 – 2282 шт.;

OPEL ZAFIRA – 2088 шт.;

FORD FOCUS – 1863 шт.;

OPEL ASTRA – 1782 шт.

Середній рік випуску цих машин — 2008-2009, а середня вартість 4600 доларів. Найчастіше автомобілі купують на території Німеччини, Польщі, рідше в Бельгії, Франції та Нідерландах.

Українці кажуть, що авто закордоном подорожчали

Дехто радіє, що дійсно зміг зекономити, інші кажуть, що автомобілі закордоном різко подорожчали, а ще якщо скористуватися послугами перевізниками, адже не всім чоловікам дозволено покидати Україну, то й зовсім економія виходить не суттєвою. Скільки часу ще триватиме нульове розмитнення — поки невідомо.