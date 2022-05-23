В Україні оновили процедуру отримання пенсії: що треба знати?

Днями в Верховній Раді України ухвалили черговий законопроєкт під номером №7337 в якому йдеться про зміни стосовно процедури отримання пенсій для деяких категорій українців. Мова про військових пенсіонерів, а також їх родичів, які раніше могли оформити рахунок для отримання пенсії лише в Ощадбанку. Тепер ці особи можуть обирати будь-який банк, який забажають.





“Метою проєкту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії – пенсіонерів із числа військовослужбовців строкової служби і членів їхніх сімей у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії”, — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Оновили правила й для інших категорій громадян

Ще раніше мова йшла й про інших українців, а зокрема тих, хто живе на тимчасово окупованих територіях, або в містах чи селах де ведуться активні бойові дії. Ті пенсіонери, які через війну не мають доступу до відділень Укрпошти, забрати свої пенсії зможуть у будь-якому відділенні Ощадбанку, до котрого зможуть дістатися. Гроші автоматично переведуть на спеціальні рахунки, і вони очікуватимуть на своїх власників стільки, скільки потрібно. Для того, щоб забрати пенсію, потрібно пред’явити співробітнику банку паспорт та ідентифікаційний код. Картку банку при цьому мати не обов’язково. Тим в кого є банківський рахунок, гроші переводитимуть безпосередньо на нього.

Пенсію можна і переадресувати

Знайшли в Уряді й рішення для тих пенсіонерів, які завжди отримували пенсію у відділеннях Укрпошти або листоношою, а тепер через війну змушені були покинути рідні міста та села. Щоб отримувати пенсію у відділенні за новим місцем проживання, потрібно зробити її переадресацію. Це можна виконати на сайті Укрпошти, або зателефонувавши на їхню гарячу лінію: 0 800 300 545.