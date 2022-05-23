В Украине обновили процедуру получения пенсии: что нужно знать?

На днях в Верховной Раде Украины был принят очередной законопроект под номером №7337, в котором говорится об изменениях в процедуре получения пенсий для некоторых категорий украинцев. Речь о военных пенсионерах, а также их родственниках, которые ранее могли оформить счет для получения пенсии только в Ощадбанке. Теперь эти лица могут выбирать любой пожелающий банк.





“Целью проекта закона является устранение дискриминации получателей пенсии – пенсионеров из числа военнослужащих срочной службы и членов их семей в выборе учреждения банка, через которое выплачиваются пенсии”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Обновили правила и для других категорий граждан

Еще раньше речь шла и о других украинцах. В частности тех, кто живет на временно оккупированных территориях, или в городах или селах, где ведутся активные боевые действия. Те пенсионеры, которые из-за войны не имеют доступа к отделениям Укрпочты, забрать свои пенсии смогут в любом отделении Ощадбанка, до которого смогут добраться. Деньги автоматически переведут на специальные счета, и они будут ожидать своих владельцев столько, сколько нужно. Для того чтобы забрать пенсию, нужно предъявить сотруднику банка паспорт и идентификационный код. Карточку банка при этом иметь не обязательно. Тем, у кого есть банковский счет, деньги будут переводить непосредственно на него.

Пенсию можно и переадресовать

Нашли в Правительстве и решения для тех пенсионеров, которые всегда получали пенсию в отделениях Укрпочты или от почтальона, а теперь из-за войны вынуждены были покинуть родные города и села. Чтобы получать пенсию в отделении по новому месту жительства, необходимо произвести ее переадресацию. Это можно выполнить на сайте Укрпочты, или позвонив по их горячей линии: 0 800 300 545.