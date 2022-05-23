Xiaomi разом з Leica готують суперфлагманський камерофон

Китайський техногігант Xiaomi повідомив, що співпрацює з легендарним німецьким виробником фотоапаратів та об’єктивів Leica. Мета співпраці — створення найкращого камерофону у світі.





Пристрій буде представлено у липні поточного року. Експерти впевнені, що йдеться про флагманську модель Xiaomi 12 Ultra. Апаратною основою смартфона стане однокристальна система Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8 або 12 ГБ, флеш-пам’яті – 256 або 512 ГБ.

З чуток, смартфон оснастять тильною камерою з головним 50-мегапіксельним датчиком Sony IMX989. Цей сенсор має систему оптичної стабілізації. Також у тильному модулі є надширококутний 48-мегапіксельний датчик і телевик з перископним об’єктивом та 120-кратним цифровим зумом.

Xiaomi 12 Ultra оснастять великим 120-герцевим AMOLED-дисплеєм. Розширення? Очевидно, що не менше, ніж 2K. Девайс отримає захист від пилу води відповідно до стандарту IP68. Цінник? Не менше ніж 900 доларів.