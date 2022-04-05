Названі найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності

Слідом за рейтингом найпотужніших смартфонів березня популярний бенчмарк AnTuTu поділився і чартом найкращих гаджетів за співвідношенням ціни та продуктивності.





У найбюджетнішій категорії «до 1999 юанів» перемогу здобула модель Motorola Edge S30, яка набрала 451.8 бала. Друге місце у realme GT, а “бронза” дісталася realme GT Neo2T. У категорії «від 2000 до 2999 юанів» чемпіоном став ще один представник американо-китайського бренду Motorola Edge X30, оцінений у 345,9 бала. Друге та третє місця тут посіли Redmi K50 та Redmi K50 Pro.

Геймерська модель Redmi K50 Gaming Edition з оцінкою 290.6 бала очолила категорію «від 3000 до 3999 юанів». У категорії від 4000 до 4999 юанів перше місце в іншого ігрового апарату — Nubia Red Magic 7 Pro (214,4 бала). І, нарешті, серед топових апаратів за ціною від 5000 юанів лідирує Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition зі 170,5 балами.

Компанію йому склали базова версія Oppo Find X5 Pro та модель Vivo X70 Pro+.

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