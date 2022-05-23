Складено рейтинг кращих авто в Україні на електриці

Через дефіцит пального та шалені ціни на АЗС українці все частіше замислюються над придбанням електрокару. Такий транспортний засіб не потребує ні бензину, ні дизелю, а заряджати його можна навіть від домашньої розетки.





Єдиним недоліком «електричок» є невеликий запас ходу на одному заряді. Тож вирушаючи у довгу дорогу, доводиться заздалегідь планувати де підзарядитися. Саме через цю особливість електрокарів автомобілісти часто вагаються, адже можливість їздити на довгі дистанції стала у військовий час ледь не головною характеристикою транспортного засобу.

Провідні українські експерти склали рейтинг найкращих електрокарів, представлених на вітчизняному ринку, оцінивши їх за співвідношенням запасу ходу та ціни.

На першому місті опинився Nissan Leaf. Цей електричний хетчбек вже кілька років поспіль користується шаленою популярністю в Україні. Запас ходу автівки під-час руху у змішаному режимі складає 270 км. Натомість по місту він може проїхати на одному заряді аж до 389 км. Вартість новенького Nissan Leaf просто із салону – 972 тис. грн.

Другим став ще один електричний хетчбек Renault Zoe. Нову модель в Україні зараз придбати неможливо, натомість доступні вживані автівки. Наприклад екземпляр 2019 року випуску із запасом ходу 400 км обійдеться у 862,5 тис. грн.

Корейський електрокар Hyundai Ioniq зайняв в почесне третє місце. Його запас ходу складає 311 км, а ціна –999,6 тис. грн із мінімальною комплектацією.

Четверте місце експерти віддали позашляховику Hyundai Kona. Його вартість трохи понад 1 млн. грн. На одному заряді такий автомобіль проїде до 305 км.

Закриває п’ятірку найкращих електрокарів, доступних в Україні, британський електричний кросовер MG ZS EV. У нього запас ходу найменший з усіх представлених моделей – лише 263 км. Коштує така автівка у офіційного дилера від 959 тис. грн.