LG випустила перший у світі бездротовий OLED-телевізор за 30 тисяч доларів

Компанія LG нещодавно представила LG Signature OLED M (97M3) – модель, яка позиціонується як перший у світі бездротовий OLED-телевізор . На виставці IFA 2023 корейці показали його наживо та назвали ціни. Новинка коштуватиме значні 29 999 $ в США, або 32 500 € в Європі.

Технічне диво LG не є першим бездротовим телевізором у принципі – це звання належить Displace TV . Тут йдеться саме про OLED-панель, причому термін передбачає не повну відсутність кабелів від самого телевізора – шнур живлення є – а бездротову передачу зображення. За трансляцію відповідає Zero Connect Box – зовнішній пристрій, до якого підключаються всі джерела, а потім сигнал передається на телевізор за допомогою власного бездротового протоколу, який, за словами LG, утричі швидший за Wi-Fi 6E.

Технологія підходить для надсилання зображення 4K/120 Гц у реальному часі. Єдина умова – відстань не більше 10 метрів між екраном та «мізками».

Як випливає із назви, телевізор LG отримав OLED-матрицю діагоналлю 97 дюймів. Роздільна здатність панелі становить 4K, частота оновлення – 120 Гц. Підтримуються технології Dolby Vision і HDR10, звук Dolby Atmos видають вбудовані динаміки потужністю 60 Вт.

Вага телевізора із підставкою становить 65 кілограм.

До виходу перших оглядів незрозуміло, яку затримку зображення має Zero Connect Box, і чи можна підключати до нього консолі Xbox або PlayStation. Проте підтримка G-Sync і FreeSync вказує на те, що бездротовий телевізор зможуть використовувати і геймери.

Паралельно LG обіцяє запустити в продаж більш доступні 83-дюймові та 77-дюймові моделі, які коштуватимуть «всього» 8 та 6 тисяч доларів.