Финансирование пенсий: не все украинцы смогут получить пенсии в этом месяце

Пенсионный фонд Украины до 20 мая перечислил в рассрочку 43 млрд. грн. Из этой суммы уполномоченным банковским учреждениям было передано 32,7 млд. грн, а в Укрпочте – 10,3 млрд. грн. Но если банки уже успели выплатить все средства клиентам-пенсионерам, то Укрпочта со своим долгом справилась только на 72%. В чем причина задержки?





Дело в том, что пенсии в банках украинцы преклонных лет получают на карту. Поэтому отечественные финучреждения сразу после зачисления средств от ПФУ распределили их по счетам своих клиентов-пенсионеров. Тем временем перед Укрпочтой стояла гораздо более сложная задача.

Во-первых, из-за активных боевых действий сейчас работают далеко не все отделения оператора. В некоторых «горячих» регионах люди просто физически не могут добраться до работающего филиала Укрпочты. В этой связи многие пенсионеры долго не обращаются за своими деньгами.

Во-вторых, в ряде опасных регионов страны пенсию гражданам не могут доставить даже курьеры. Ведь в Укрпочте не могут подвергать риск жизни работников.

Следует также отметить, что во временно оккупированных областях российские захватчики периодически грабят отделение Укрпочты, забирая деньги на выплату пенсий. Такие варварские поступки врага еще больше усложняют проведение выплат украинским пенсионерам.

Однако Ощадбанк и Укрпочта пошли навстречу оказавшимся в сложной ситуации пенсионерам. Оба учреждения предложили дополнительные услуги, чтобы максимально упростить для отечественных пенсионеров получение ежемесячных выплат.

В частности, пенсионеры, которым раньше деньги выплачивали на почте, могут прийти в любое отделение Ощада с паспортом, ИНН и пенсионным удостоверением, и получить свою пенсию. Похожая система действует и в Укрпочте: пенсии, которые раньше получали на банковскую карту, украинцам при необходимости могут доставлять с курьером почтового оператора. Благодаря таким гибким правилам украинские пенсионеры точно не останутся без денег в тяжелое военное время.