Фінансування пенсій: не всі українці зможуть отримати пенсії цього місяця

Пенсійний фонд України до 20 травня перерахував на виплату пенсій 43 млрд. грн. Із цієї суми уповноваженим банківським установам було передано 32,7 млд. грн, а Укрпошті – 10,3 млрд. грн. Та якщо банки вже встигли виплатили всі кошти клієнтам-пенсіонерам, то Укрпошта зі своїм обов’язком впоралася лише на 72%. У чому ж причина затримки?





Справа в тому, що пенсії у банках українці похилого віку отримують на карту. Тож вітчизняні фінустанови одразу після зарахування коштів від ПФУ, розподілили їх по рахунках своїх клієнтів-пенсіонерів. Тим часом перед Укрпоштою стояло набагато складніше завдання.

По-перше, через активні бойові дії зараз працюють далеко не всі відділення оператора. В деяких «гарячих» регіонах люди просто фізично не можуть дістатися до працюючої філії Укрпошти. У зв’язку з цим багато пенсіонерів довго не звертаються по свої гроші.

По-друге, в низці небезпечних регіонів країни пенсію громадянам не можуть доставити навіть кур’єри. Адже в Укрпошті не можуть піддавати ризику життя працівників.

Варто також зазначити, що в тимчасово-окупованих областях російські загарбники періодично грабують відділення Укрпошти, забираючи гроші на виплату пенсій. Такі варварські вчинки ворога ще більше ускладнюють проведення виплат українським пенсіонерам.

Проте Ощадбанк та Укрпошта пішли назустріч пенсіонерам, які опинилися у складній ситуації. Обидві установи запропонували додаткові послуги, щоб максимально спростити для вітчизняних пенсіонерів отримання щомісячних виплат.

Зокрема пенсіонери, яким раніше гроші виплачували на пошті, можуть прийти у будь-яке відділення Ощаду з паспортом, ІПН та пенсійним посвідченням, і отримати свою пенсію. Схожа система діє і в Укрпошті: пенсії, які раніше отримували на банківську карту, українцям, за потреби, можуть доставляти із кур’єром поштового оператора. Завдяки таким гнучким правилам українські пенсіонери точно не залишаться без грошей у тяжкий військовий час.