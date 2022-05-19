Стало известно, заменит ли спутниковый интернет Илона Маска мобильную связь в Украине

Илон Маск один из тех, кто очень поддерживает украинцев в этой войне. Бизнесмен еще несколько месяцев назад передал в Украину несколько спутниковых систем Starlink, благодаря которым украинские военные имеют доступ к Интернету в любой местности.





Но появилась информация, что все может зайти еще дальше. И в будущем спутниковый интернет Маска заменит украинцам мобильную связь. Такое мнение уже предположил мобильный оператор Vodafone.

В Украине уничтожено очень много мобильных башен

Еще в начале войны россияне прицельно уничтожали мобильные башни, чтобы лишить украинцев связи и возможности передавать информацию. В ходе тяжелых боев на Киевщине, Черниговщине и Сумщине было уничтожено еще немалое количество телекоммуникационной инфраструктуры. Продолжают оккупанты уничтожать ее до сих пор, в частности, на Востоке и Юге страны. Сейчас на деоккупированных территориях пытаются восстановить связь, и помогает в этом именно Starlink. К спутниковым терминалам подключают базовые станции, чтобы восстановить мобильные сети. Следовательно, в будущем спутниковые станции могут стать не временным решением во время войны, а реальной альтернативой обеспечения связи во многих населенных пунктах.

В результате войны мобильные операторы очень сильно пострадали

Тот же Водафон с начала войны потерял около 15% башен, 10% не работают до сих пор. В lifecell не работает около 8% башен. Прибыль компании Водафон с начала войны уменьшилась на 42%, а потери, которые понесла компания в результате разрушений, оценили в 1,5 миллиарда гривен. Но постепенно все восстанавливается, по крайней мере, на тех территориях, которые под контролем украинской власти. Есть связь и на оккупированных территориях, но не везде, ведь окупанты специально глушат станции и устанавливают свои сети.