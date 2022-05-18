В Минсоцполитики сделали важное заявление по поводу пенсий, субсидий и социальных выплат

В стране идет война, а это значит, что очень много процессов сейчас нарушено. Люди массово переезжают в другие регионы, и некоторые банально не могут получить свои выплаты. Другие не могут подать документы, чтобы продлить субсидию и т.д. В Министерстве социальной политики уже на это отреагировали и сделали важное заявление: все выплаты будут продолжены автоматически, включая социальную помощь и субсидию.





Автоматическое продление выплат будет действовать до окончания войны

Об этом в одном из интервью сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная. Она рассказала, что на сегодняшний день в Украине более 6 миллионов человек получают социальные выплаты, еще более 11 миллионов — пенсию. В связи с этим решили автоматически продолжать начисление всех выплат, а также упростили процесс их оформления для новых получателей. В настоящее время предусмотрено финансирование пенсий, субсидий и других видов помощи для всех областей и регионов, даже находящихся под временной оккупацией.



Некоторые выплаты, как ежемесячная помощь женщинам в декрете, приходят с задержкой, по крайней мере, в этом месяце об этом массово сообщали получатели. Но в Министерстве успокаивают, деньги начислены и они уже начинают поступать на счета. В крайнем случае, помощь придет в июне вместе с июньской выплатой.

На пенсию теперь можно выходить раньше времени

Ну и еще одно нововведение, которым уже активно интересуются украинцы, – это досрочный выход на пенсию. Если у вас есть необходимый страховой стаж и вы потеряли работу за 1-1,5 года до пенсионного возраста, можете оформить пенсию. Для начала нужно стать на учет в Центре занятости, после чего подать документы на оформление выплаты. Сделать это можно в любом городе независимо от вашей прописки.