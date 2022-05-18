В Мінсоцполітики зробили важливу заяву з приводу пенсій, субсидій та соціальних виплат

В країні триває війна, а це означає, що дуже багато процесів зараз порушено. Люди масово переїжджають в інші регіони, і дехто банально не може отримати свої виплати. Інші не можуть подати документи, щоб продовжити субсидію тощо. В Міністерстві соціальної політики вже на це відреагували і зробили важливу заяву: всі виплати будуть продовжені автоматично, в тому числі соціальна допомога та субсидія.





Автоматичне продовження виплат діятиме до закінчення війни

Про це в одному з інтерв’ю повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона розповіла, що станом на сьогодні в Україні понад 6 мільйонів осіб отримують соціальні виплати, ще понад 11 мільйонів — пенсію. У зв’язку з цим вирішили автоматично продовжувати нарахування всіх виплат, а ще спростили процес їх оформлення для нових отримувачів. На разі передбачено фінансування пенсій, субсидій та інших видів допомоги, для всіх областей та регіонів, навіть тих, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Деякі виплати, як от щомісячна допомога жінкам в декреті, приходять із затримкою, принаймні про це цього місяця масово повідомляли отримувачі. Але в Міністерстві заспокоюють, гроші нараховано і вони вже починають поступати на рахунки. В крайньому випадку, допомога прийде у червні разом із червневою виплатою.

На пенсію тепер можна виходити завчасно

Ну і ще одне нововведення, яким вже активно цікавляться українці — це достроковий вихід на пенсію. Якщо у вас є необхідний страховий стаж і ви втратили роботу за 1-1,5 роки до пенсійного віку, то можете оформити пенсію. Для початку потрібно стати на облік у Центрі зайнятості після чого подати документи на оформлення виплати. Зробити це можна у будь-якому місті, незалежно від вашої прописки.