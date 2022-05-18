Залишилось 13 днів: ПриватБанк засмутив українців новими правилами

З 1 червні державний ПриватБанк скасує пільгові умови користування кредитками. Відсоткову ставку по кредитах повернуть на довоєнний рівень, а клієнтів попросять повернути борги.





Про зміни у правилах обслуговування кредиток представники Привату написали на форумі Мінфіну у відповідь на запитання клієнта. Отож вже за два тижні у банку почнуть знову вимагати від боржників за кредитками сплату обов’язкового щомісячного внеску. Що ж стосується відсотків які нараховують на суму заборгованості, то їх збільшать із 1,7 до 3,5%, повернувши на довоєнний рівень.

До цього у ПриватБанку майже три місяці (з 1 березня) діяли пільгові умови для власників кредитів, які в банку назвали кредитними канікулами. На термін з березня по травень відсоткову ставку за кредитами банк зменшив удвічі, встановивши її на рівні 1,7%. До того ж клієнтам дозволили протягом цього терміну не повертати Привату заборговані кошти і не сплачувати обов’язкових щомісячних внесків. Жодних штрафів чи пені через прострочку за кредитами клієнтам також не нараховували.

Варто зазначити що перед прийняттям остаточного рішення щодо закінчення кредитних канікул, у ПриватБанку обіцяли виявити дояльність до клієнтів, які наразі не можуть розрахуватися з боргами. У фінустанові зазначали, що всі такі випадки розглянуть індивідуально і знайдуть шлях до вирішення проблеми.

Від своїх слів у державному банку не відмовляються, проте і деталей наразі озвучити не можуть. Цілком можливо що для певних категорій клієнтів, які постраждали внаслідок війни та не здатні розрахуватися, Приват дасть чергову відстрочку на повернення кредиту, або навіть проведе реструктуризацію боргу.

Загалом у ПриватБанку накопичилася вже чимала кількість кредитів, які потенційно можуть не повернути. Лише на 1 березня сума боргів за такими кредитами складала 305 мільярдів гривень. Яка ситуація зараз – можна тільки уявити.