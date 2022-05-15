Шахраї дурять українців з фейкових ресурсів ТСН: пропонують виплати від Європи

Шахраї в Україні не припинили своєї злочинної діяльності навіть під час війни. Ба більше, людське горе та збитки вони примудряються використовувати у власних цілях. Українців масово дурять, пропонуючи соціальну допомогу та різні види виплат для переселенців.





Зокрема днями була виявлена нова схема кіберзлочинців, що спекулювали наданням матеріальної допомоги від ООН. Як зазначили спеціалісти підрозділу CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України, шахраї маскувалися під Facebook-сторінку ТСН. На цій сторінці громадянам пропонували пройти опитування, а потім перейти за певним посиланням для отримання грошей від ООН за спеціальною соціальною програмою.

Оскільки сума допомоги, яку пропонували відвідувачам сторінки, була доволі суттєвою, а саме – 12,7 тис. грн, українці охоче виконували всі інструкції шахраїв. Після переходу за посиланням на фейковий сайт, вони вводили там свої персональні дані. Далі претендентів на соцдопомогу просили зробити символічну виплату, після якої зловмисники отримували всі необхідні їм дані про картки користувачів та могли без зусиль зняти з них всі кошти.

Варто зазначити, що така схема обману зараз є доволі популярною серед шахраїв. Громадян заманюють на фішингові сайти, де просять ввести свої особисті дані чи дані своїх карток. Різниця полягає лише у передісторії, якою злочинці приваблюють увагу своїх жертв. Під час війни найбільш простим способом привернути увагу українців стала пропозиція про надання грошової допомоги. Адже великій кількості людей довелося покинути свої домівки та стикнутися зі значними матеріальними проблемами.

Щоб не стати жертвами аферистів, Держспецзв’язку радить українцям зберігати реквізити своїх карток та особисті дані у таємниці. Нікому не повідомляти на не вводити на підозрілих ресурсах приватну інформацію про себе. Адже тека необережність може коштувати громадянам дуже дорого.