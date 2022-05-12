Где искать горючее, которого нигде нет: Водители делятся секретными советами

Последнюю неделю, а возможно, уже и больше в Украине наблюдается настоящий кризис с горючим. Его банально нигде нет. И речь даже не о ценах, которые уже называют космическими, а о реальном дефиците бензина, а еще больше дизельного топлива. Еще одна проблема – это допустимые лимиты. Некоторые сети заправляют машину всего на 5 или 10 литров. Но оказывается, кто владеет информацией, тот владеет миром. Уже есть немало лайфхаков и советов, которыми водители пользуются и не только не стоят в очередях, но и заправляются полным баком. Делимся ими с вами.





Подпишитесь на актуальные каналы в Телеграмме

В этом мессенджере сейчас быстрее всего распространяется информация. Рекламировать конкретные каналы мы не будем, но если вы введете в поисковике телеграмма бензин или топливо, то точно найдете несколько чатов. Мониторя там информацию, вы будете знать, где в городе есть горючее, какие очереди и так далее.

Мониторить приложения и сайты АЗС

Большинство сетей имеют свои приложения, в которых можно отслеживать, где есть горючее. Еще водители говорят, что надо мониторить приложения ночью и если топливо появилось, утром уже ехать. Так есть шанс и заправиться и в большую очередь не попасть.

Оформите карты сетей

Некоторые заправляют полный бак с картой лояльности “Фишка”, другие пользуются картой PRIDE от сети WOG. Такие карты всегда позволяют получить больше топлива, чем это позволяет лимит.

Используйте услуги перекупщиков

Ну и самый рискованный способ, а еще с переплатой — это найти продавца на ОЛХ или где-нибудь в Интернете. Такие всегда найдутся. Если есть возможность подождать, лучше откажитесь от такого топлива, ведь его состав не совсем известен. Но если топливо требуется супер срочно, то это может стать выходом.

В целом, Правительство успокаивает, что через неделю, а максимум две ситуация с горючим придет в норму.