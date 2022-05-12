Де шукати пальне, якого ніде немає: Водії діляться секретними порадами

Останній тиждень, а можливо вже й більше в Україні спостерігається справжня криза з пальним. Його банально ніде немає. І мова навіть не про ціни, які вже називають космічними, а про реальний дефіцит бензину, а ще більше дизельного палива. Ще одна проблема — це допустимі ліміти. Деякі мережі заправляють машину лише на 5 або 10 літрів. Та виявляється, хто володіє інформацією — той володіє світом. І вже є чимало лайфхаків та порад, якими водії користуються і не лише не стоять в чергах, а й заправляються повним баком. Ділимось ними з вами.





Підпишіться на актуальні канали в Телеграмі

В цьому месенджері зараз найшвидше поширюється інформація. Рекламувати конкретні канали ми не будемо, але якщо ви введете в пошуковику телеграма “бензин”, чи “паливо”, то точно знайдете кілька чатів. Моніторивши там інформацію, ви знатимете де в місті є пальне, які черги і так далі.

М оніторте додатки та сайти АЗС

Більшість мереж мають свої додатки, в яких можна відслідковувати де є пальне. Ще водії кажуть, що треба моніторити додатки вночі і якщо паливо з’явилося, зраненька вже їхати. Так є шанс і заправитися і в велику чергу не потрапити.

Оформіть карти мереж

Дехто заправляє повний бак з картою лояльності “Фішка”, інші користуються карткою PRIDE від мережі WOG. Такі картки завжди дозволяють отримати більше палива, ніж це дозволяє ліміт.

Користуйтесь послугами перекупників

Ну і найризикованіший спосіб, а ще з переплатою — це знайти продавця на ОЛХ, чи будь-де в Інтернеті. Такі завжди знайдуться. Якщо є можливість почекати, то краще відмовтесь від такого палива, адже його склад не зовсім відомий. Але якщо пальне потрібно супер терміново, то це може стати виходом.

А загалом, Уряд заспокоює, що через тиждень, а максимум два ситуація з пальним прийде в норму.