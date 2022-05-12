В Украине решили изменить количество налогов в зависимости от области

В Украине собираются вскоре ввести раздел областей по их удаленности от зон ведения боевых действий. Для тыловых, прифронтовых и временно оккупированных регионов будут применены отдельные государственные программы, экономические модели, возможно даже разные налоговые ставки.





Принцип индивидуального подхода к областям Украины во властных кругах рассматривался еще до начала войны. В частности, в прошлогоднем законопроекте №5323, который депутаты успели рассмотреть только в первом чтении, описано зонирование территорий на прибрежные, горные, пограничные и т.д. Однако после нападения России подход к регионам изменился. Теперь экономическое развитие отдельных областей по существу зависит только от того, насколько далеко они расположены от линии фронта.

Учитывая столь веские изменения в стране, депутаты принялись переписывать закон под новые реалии. Ведь в части украинских городов, подвергшихся значительным разрушениям, нужно делать акцент на восстановление и восстановление. В свою очередь и в регионах глубокого тыла вполне можно и даже нужно применять новые стратегии экономического развития.

Как отметил один из авторов законопроекта об экономическом зонировании Виталий Безгин, важным вопросом является также фискальная политика в разных областях. Налоги в Украине сейчас практически одинаковы во всех регионах Украины. Хотя условия для работы бизнеса в тыловом Львове и Харькове, который до сих пор периодически обстреливают рашисты, существенно отличаются.

Инвесторы в пораженные войной регионы придут еще нескоро, так что логично, что для местного бизнеса нужно немного смягчить налоговую политику и предоставить определенные льготы. А вот на западе Украины политик считает нужным наоборот усилить контроль над уплатой налогов.

Сейчас работа над законопроектом продолжается. Но его авторы стремятся как можно скорее представить доработанный вариант документа на рассмотрение парламента, поскольку сейчас оговоренные в нем изменения именно актуальны. Так что вполне возможно, что уже через несколько месяцев в разных областях Украины количество налогов к уплате будет существенно отличаться.