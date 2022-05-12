Не гороскоп, а сказка: трем знакам Зодиака прогнозируют безумную удачу

Кто же не любит деньги и успех? Наверное, все. Но если кто-то идет к этому годами, то у трех знаков Зодиака вскоре появится шанс разбогатеть довольно быстро. Астрологи говорят, что в течение следующих трех месяцев будет происходить транзит Меркурия. В течение этого времени трем знакам будет очень везти с деньгами. Они будут буквально сыпаться с неба. Так кто они, эти потенциальные богачи?





Овен

Представители этого знака очень любят разнообразные авантюры и в этот раз их азартность пойдет им на пользу. Вы можете заключить очень выгодное соглашение, которое никто не рискнет заключать. Вы можете сделать очень рискованную инвестицию и сильно из этого выиграть. Шансов “поднять” деньги на ровном месте будет достаточно. Главное не теряйте голову, ведь именно мозгами вы и будете добиваться успеха. Есть несколько слов и о личной жизни. Астрологи говорят, что вероятна судьбоносная встреча, но Овнам советуют быть честными и не врать. Иначе ничего из этих отношений не получится.

Рак

Меркурий в Близнецах и Солнце в Тельце это комбо, которое принесет Ракам много успеха. Вы сможете найти работу мечты, или получить очень неожиданную должность на уже существующей работе. Зарплата увеличится в несколько раз, так что готовьтесь много радовать себя в материальном плане. В личной жизни тоже наконец-то наступит согласие. Все конфликты, по крайней мере на некоторое время, останутся позади.

Лев

Львы наконец-то смогут совершить долгожданный карьерный рывок. Они получат признание на работе и большое уважение от окружающих. А уважение Львы очень любят, оно их мотивирует. Вот и получается, что Львы вступают в прекрасный период, где они будут чувствовать себя окрыленными и смогут полностью погрузиться в любимую работу, получая за это высокое финансовое вознаграждение.