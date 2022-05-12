Шмигаль сделал важное заявление по поводу оплаты коммунальных услуг

С начала войны миллионы украинцев перестали выплачивать коммунальные услуги. Людям банально нечем платить тарифы. Правительство отнеслось к этому с пониманием, поэтому никаких штрафов или тем более отключений нет. Правда, и долг никуда не денется. Его спишут только тем, кто потерял жилье, или же оно непригодно для проживания.





Списывать долги будут с 24 февраля. Всех других призывают хотя бы частично оплачивать коммуналку, а взамен обещают не поднимать тарифы. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, на днях как раз сделал такое заявление.

Тарифы не будут меняться еще в течение нескольких месяцев после военного положения

В Кабмине хотят ввести мораторий на повышение тарифов. Мол людям нечем оплачивать даже нынешние цены, не говоря уже о завышенных. Мораторий должен действовать в течение всего военного положения и шесть месяцев спустя. За это время, по мнению Правительства, украинцы смогут немного восстановить свое материальное положение. Сейчас в Верховную Раду уже подают соответствующий законопроект. Если его утвердят, цены на газ, воду и электроэнергию будут следующими:

Электроэнергия: до 250 кВт*ч – 1,44 гривны за 1 кВт*ч. Более 250 кВт*ч – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Вода: Тарифы устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг, поэтому пока данное учреждение не сообщает о каких-либо изменениях, тарифы, вероятно, будут старыми.

Газ: Здесь министр энергетики и премьер-министр Шмигаль уверены, что цена газа не изменится ни при каких условиях, несмотря на завершение отопительного сезона. Люди и дальше будут платить по 7,9900 за 1 м³.

Также и дальше действует помощь всем, кто приютил переселенцев. Такие люди могут получить по 450 грн компенсации за коммунальные услуги, в расчете на каждого человека.