Знали, что будет война: ряд украинцев вывели миллиарды гривен за день до нападения

Перед вторжением России многие выезжали заграницу. Разговоров о возможной войне было много, поэтому некоторые хотели перестраховаться и не прогадали. Но если обычные граждане ехали с надеждой, что все же удастся через несколько дней вернуться, то некоторые сознательно обрывали все связи с Украиной. Например, те, кто выводил весь свой капитал за несколько дней до вторжения. В настоящее время ими занимаются соответствующие организации. Этих людей пытаются идентифицировать и тщательно проверить. Известно, что в промежутке с середины января до середины февраля из Украины “в чемоданах” было вывезено более трех миллиардов евро.





В первую очередь будут выяснять, точно ли люди знали, что будет война и законное ли их состояние

В первую очередь будут проверять контакты лиц, которые могли знать, что будет война. Возможно, они имеют тесные связи с кем-то из России, ведь выведение 90% собственного капитала это не случайность. Во-вторых, будут проверять легальность вывезенных средств, ведь вывоз таких сумм сильно ослабляет страну, а если они еще не были задекларированы или заработаны нелегально, то это уголовное дело. Уже случались ситуации, когда лицо не декларировало деньги при вывозе из Украины, но декларировало их при ввозе в другую страну. Таким образом, делало их законными, но за такую махинацию человек будет подан в розыск украинскими спецслужбами и будет отвечать перед украинским законодательством.

Вопросы будут не ко всем

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что вопросы будут не ко всем гражданам, которые экстренно вывезли свое состояние. Возможно, люди просто боялись мародеров, и после завершения боевых действий вернутся с этими же деньгами обратно. Это допустимый сценарий. Больше всего вопросов будет именно к тем, кто не декларировал средства при вывозе за пределы государства.