Все лето в долгах и проблемах: появился печальный прогноз для нескольких знаков Зодиака

Буквально на днях мы писали об оптимистическом прогнозе на лето для нескольких знаков Зодиака. Астрологи считают, что соединение некоторых планет будет иметь хорошее влияние на Тельцов, Дев, Водолеев и еще нескольких представителей зодиакального круга. Но есть и противоположная сторона медали. И если одним знакам будет везти, то другим катастрофически нет. Для пяти знаков это будет сложный период. С проблемами, трудными решениями и полным выходом из зоны комфорта.





Овен

Овны будут иметь финансовые проблемы, но получат поддержку в лице родных и друзей. Не стесняйтесь принимать помощь, потому что без нее вы окажетесь в еще больших неприятностях. Частично разрешить ситуацию поможет смена работы, так что задумайтесь над этим возможно даже сейчас.

Близнецы

Долгов будет много. Денег катастрофически не хватит, что очень больно для Близнецов, привыкших много работать и хорошо зарабатывать. Придется рисковать и пытаться сменить работу. Если вы решитесь на это, то возможно уже осенью все стабилизируется.

Рак

Лето будет эмоциональным в плохом смысле этого слова. Вы можете потерять работу к которой привыкли, которую любите и цените. Проблема в том, что и новую найти не сразу удастся. Не паникуйте, возьмите небольшую паузу, хорошо все обдумайте и ситуация нормализуется.

Скорпион

У Скорпионов будут серьезные проблемы с деньгами. Усложнит ситуацию и то, что у всех близких тоже денег не будет. Скорпионам придется работать практически круглосуточно, чтобы вылезти из этой ямы. Главное не опускайте руки, потому что все временно.

Стрелец

Проблемы и отрицательные перемены придут оттуда, откуда их не ждали. Стрельцы будут не готовы к тому сюрпризу, который им подготовила жизнь. Возможно речь об смене работы, возможно даже об смене места жительства. Астрологи рекомендуют уже сейчас понемногу начинать откладывать деньги.