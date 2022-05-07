Все літо в боргах та проблемах: з’явився невтішний прогноз для кількох знаків Зодіаку

Буквально днями ми писали про дуже оптимістичний прогноз на літо для кількох знаків Зодіаку. Астрологи вважають, що з’єднання деяких планет матиме гарний вплив на Тельців, Дів, Водоліїв та ще кількох представників зодіакального кругу. Але, є й протилежна сторона медалі. І якщо одним знакам щаститиме, то іншим катастрофічно ні. Для п’ятьох знаків це буде складний період. З проблемами, важкими рішеннями та повним виходом із зони комфорту.





Овен

Овни матимуть фінансові проблеми, але знайдуть підтримку в обличчі рідних та друзів. Не соромтеся приймати допомогу бо без неї ви опинитеся в ще більших неприємностях. Частково вирішити ситуацію допоможе зміна роботи, тож задумайтесь над цим можливо навіть зараз.

Близнюки

Боргів буде багато. Грошей катастрофічно не вистачатиме, що дуже боляче для Близнюків, які звикли багато працювати і гарно заробляти. Доведеться ризикувати та пробувати змінити роботу. Якщо ви таки зважитесь на це, то можливо вже восени все стабілізується.

Рак

Літо буде емоційним у поганому сенсі цього слова. Ви можете втратити роботу до котрої дуже звикли, яку любите і цінуєте. Проблема в тому, що й нову знайти не одразу вдасться. Не панікуйте, візьміть невелику паузу, добре все обдумайте і ситуація нормалізується.

Скорпіон

У Скорпіонів будуть серйозні проблеми з грішми. Ускладнить ситуацію й те, що у всіх близьких теж грошей не вистачатиме. Скорпіонам доведеться працювати практично цілодобово, щоб вилізти з цієї ями. Головне не опускайте руки, адже все тимчасово.

Стрілець

Проблеми та негативні переміни прийдуть звідти звідки їх не чекали. Стрільці будуть не готові до того “сюрпризу”, який їм підготувало життя. Можливо мова про зміну роботи, можливо навіть про зміну місця проживання. Астрологи рекомендують вже зараз потроху починати відкладати гроші.