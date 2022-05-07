Смартфон вам скаже спасибі: як продовжити життя акумулятору

Головна проблема акумуляторів сучасних смартфонів – їхня деградація. Її не позбутися, але цей процес можна сильно уповільнити, якщо дотримуватися простих правил використання гаджетів. Про них ми й поговоримо.





Заряджайте смартфон «без фанатизму»

Термін служби будь-якого акумулятора визначається кількістю циклів перезаряджання, тобто. його повної розрядки та зарядки. Сучасні батареї в середньому розраховані на 400-500 циклів перезарядки, після чого їхня деградація стає дуже відчутною – акумулятор втрачає ємність, а час автономної роботи смартфона швидко зменшується.

Щоб продовжити термін служби батареї телефону, не розряджайте її до нуля і не заряджайте її повністю. Оптимальним вважається підтримання рівня заряду між 30% та 80%. В цьому випадку акумулятор прослужить вам максимально довго.

Заряджати смартфон ночами потрібно з розумом

Намагайтеся не заряджати смартфони ночами. І справа тут не в горезвісному перезаряді або міфічному перегріві акумулятора при довгому підключенні до адаптера живлення. Все набагато простіше. Сучасні смартфони навчилися відключати процес заряджання при повністю зарядженому акумуляторі. Однак як тільки він витратить навіть малу частину накопиченої енергії, зарядка знову активується, витрачаючи ресурс батареї, і так буде відбуватися всю ніч.

Якщо ж не заряджати смартфон уночі – не варіант, скористайтесь можливостями сучасних технологій. Більшість нових смартфонів підтримують технологію адаптивної або оптимізованої зарядки, яка, по суті, аналізує сценарії використання гаджета і обмежує потужність (швидкість) зарядки, розтягуючи цей процес на всю ніч. Мінус технології в тому, що іноді вона помиляється, і навіть вдень заряджання може йти надзвичайно повільно.

Не використовуйте смартфон під час заряджання

Процес заряджання будь-якого смартфона і без того супроводжується його відчутним нагріванням. Якщо ви вирішите використовувати гаджет в цей час, ситуація ще більше посилиться. Особливо якщо йдеться про гру або інші ресурсомісткі завдання – у цьому випадку ви ризикуєте банально перегріти смартфон. За це вам не подякують ні сам гаджет, ні його акумулятор, який дуже не любить високі температури.

Використовуйте швидку зарядку лише за необхідності

Сучасні технології швидкого заряджання дозволяють зарядити акумулятор смартфона за лічені хвилини. Але майже будь-яка подібна технологія прискорює деградацію акумулятора, він швидко втрачає ємність, а час автономної роботи смартфона зменшується. Тому, якщо ви нікуди не поспішайте, особливого сенсу швидкої зарядки просто немає.

Варіантів тут кілька. Ви можете використовувати адаптер без швидкого заряджання від старого смартфона, а якщо його немає – купити такий у магазині. Якщо ж зайвих грошей витрачати не хочеться, покопайтеся в налаштуваннях телефону. У багатьох із них передбачена можливість відключення швидкої зарядки. Наприклад, у смартфонів Samsung ця опція захована в меню “Інші налаштування акумулятора”.

Не забувайте про старі смартфони

У кожного з нас удома є ціле лежбище старих смартфонів. Багато хто забуває про них на довгі роки, але якщо ви хочете, щоб такий гаджет допоміг вам у скрутну хвилину, не забувайте дбати про нього. Справа в тому, що будь-який вимкнений смартфон втрачає заряд. Згодом він опуститься до нуля. І, якщо телефон пролежить у такому стані досить довго, велика ймовірність, що він просто не ввімкнеться.

Уникнути цього дуже просто – хоча б раз на три місяці заряджайте свої старі телефони, і в майбутньому вони зможуть віддячити вам за таку турботу.

Висновки

Акумулятор смартфону довго буде служити вам вірою і правдою, якщо ви не зловживатимете технологіями зарядки, не використовуватимете телефон під час заряджання і підтримуватимете його заряд в діапазоні від 30 до 80%. Не зайвою стане і відмова від зарядки вночі. Ну і, звичайно, не забувайте про свої старі смартфони, якими ви вже давно не користуєтесь.

Ми не стали включати до цієї статті досить корисні, але малопридатні для українського клімату рекомендації не використовувати телефон при низьких температурах. Не знайдете ви тут і поради користуватись тільки оригінальними зарядними пристроями – у сучасних реаліях це вже не так актуально. Тому ми лише радимо не купувати низькоякісні адаптери, а при їх виборі потрібно обов’язково переконатися, що такий адаптер сумісний з вашим смартфоном.