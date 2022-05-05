Астролог назвал города, которые в мае окажутся под большой угрозой и сказал, когда война закончится

О возможных сроках окончания войны говорят уже абсолютно все. От членов офиса Президента до военных экспертов и даже экстрасенсов и астрологов. Все прогнозы очень разнятся.





То появляется информация, что активная фаза будет длиться несколько недель, то ее уже растягивают на месяцы. То говорят, что война вот-вот завершится, что она продлится еще минимум несколько лет. Не заставил себя ждать со своим прогнозом и известный астролог Дмитрий Уранус. Эксперт изучил положение Планет и звезд и на основе этого поделился своим видением того, как будут развиваться события в Украине в дальнейшем.

Война продлится еще минимум два года

Астролог считает, что война не завершится, пока жив Путин, а у российского президента впереди тяжелые два года. Значит, и война в течение этого времени еще будет продолжаться. Июнь и июль пройдут под линией Марса и принесут сильные разрушения не только в Украине, но и в Крыму и России. Также линия негативного влияния Марса пролегает по западным регионам Украины, в частности через Ужгород, Львов и Луцк. Это означает, что эти города находятся под большой угрозой. Вероятно, май пройдет для них под сильными ракетными обстрелами, которые спровоцируют пожары, и, к сожалению, человеческие потери. В Украине не осталось безопасного места, и Закарпатье этому доказательство, ведь на днях именно туда в небольшой горный поселок прилетела крылатая ракета.

Ближайшие дни будут очень жаркими для всей страны

Также астролог говорит, что в ближайшее время мы наблюдаем соединение Солнца и Урана в Тельце. Это плохой знак и разрушительная энергия. Астролог это трактует как угрозу массированных ракетных ударов абсолютно по всей территории страны.

К слову, подобный прогноз о двух годах войны является одним из самых распространенных, хотя и совсем не утешительный.