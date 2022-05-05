Із зарплат українців будуть стягувати більше податків

Зареєстрований нещодавно у парламенті проект закону №7311, що передбачає скасування деяких податкових пільг, пропонує також збільшити військовий збір для українців. Щоправда брати гроші на армію будуть не у всіх. Частини українців нововведення не торкнеться.





У документі, одним з авторів якого є голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, військовий збір планується збільшити удвічі – з 1,5% до 3% від суми офіційної зарплатні. Ініціатори законопроекту аргументують підвищення ставки цього виду податку актуальною потребою у фінансуванні збройних сил. Адже під час війни забезпечення українських військових всім необхідним – першочергове завдання.

Однак платити збільшений військовий збір будуть далеко не всі українці. До військовослужбовців, працівників СБУ та поліції таке стягнення застосовувати не будуть . Для них передбачена пільга, що повністю звільняє від сплати військового збору.

Як зазначила Тетяна Шеремет, податковий експерт компанії Accountor Ukraine, зараз кожен громадянин намагається допомогти армії наскільки може.

«У такий складний для країни час збільшення податку, який іде безпосередньо на підтримку обороноздатності країни – це для українців цілком посильна ноша», – підкреслила Шеремет.

Нагадаємо, що закон №7311, окрім збільшення військового збору, пропонує також скасувати пільги на ввезення вживаних автомобілів з-за кордону. Тобто українцям знову потрібно буде платити мито, акциз та податок на додану вартість, як це було до війни. Виняток становитимуть лише позашляховики до 2017 року випуску із повним приводом, які збираються передати на потреби збройних сил України.

В той же час пільги на пальне, які діють в Україні ось уже понад місяць, було вирішено продовжити. Тобто акциз на бензин та дизель залишиться нульовим, а ПДВ становитиме всього 7% замість 20%. Такі правила допоможуть, попри дефіцит пального, втримати його ціну на прийнятному рівні.