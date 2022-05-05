Ягоды, овощи и рыба пропадут с прилавков: почему популярные продукты могут пропасть с рациона украинцев

Война в Украине привела к подорожанию продуктов, а часть товаров вовсе может пропасть с продажи. Из-за войны многим украинцам придется менять привычный рацион. Боевые действия нанесли существенный удар по аграрной сфере. Кто-то не может найти топливо, другим выйти в поле мешают обстрелы. В этом году фермеры соберут намного меньше овощей, фруктов и ягод.





Овощи в дефиците

Сезонные овощи будут доступны далеко не всем. Большинство из выращивали у южных регионах Украины, где сейчас продолжаются активные боевые действия, а часть территорий под контролем оккупантов.

В этом году Украина недополучит от 55 до 70% урожая томатов, перцев и баклажанов. То есть цены на овощи снизятся лишь в середине лета, когда овощи созреют в центральных и северных регионах.

Забудьте о дешевых ягодах

Также в этом году не стоит ждать низких цен на ягоды. Обычно ягодный сезон начинается в мае с появлением тепличной клубники. В этом году ею же может закончится сезон. Даже если ягоды будут на прилавках, то стоимость их будет высокой.

В этом году урожай ягод сократится примерно на 30-50%. На счет черешни, то ее вообще может не быть на прилавках, поскольку существенный процент ягоды доставляли с Запорожья.

Мясо и рыба

В этой отрасли ситуация не такая плохая, как с ягодами и овощами. Больше трудностей на оккупированных территориях Украины, где фермеры не могут организовать доставку кормов и лекарств для животных.

Также украинцам придется забыть о морской и океанической рыбе до того момента, пока не деблокируют порты. Когда импорт возобновится неизвестно.