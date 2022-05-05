Ягоди, овочі та риба пропадуть із прилавків: чому популярні продукти можуть зникнути з раціону українців

Війна в Україні призвела до подорожчання продуктів, а частина товарів може пропасти з продажу. Через війну багатьом українцям доведеться міняти звичний раціон. Бойові дії завдали істотного удару по аграрній сфері. Хтось не може знайти паливо, іншим вийти у поле заважають обстріли. Цього року фермери зберуть набагато менше овочів, фруктів та ягід.





Овочі у дефіциті

Сезонні овочі будуть доступні далеко не всім. Більшість з них вирощували у південних регіонах України, де зараз тривають активні бойові дії, а частина територій під контролем окупантів.

Цього року Україна недоотримає від 55 до 70% врожаю томатів, перцю та баклажанів. Тобто ціни на овочі знизяться лише в середині літа, коли овочі дозріють у центральних та північних регіонах.

Забудьте про дешеві ягоди

Також цього року не варто чекати на низькі ціни на ягоди. Зазвичай ягідний сезон починається у травні з появою тепличної полуниці. Цього року нею може закінчитися сезон. Навіть якщо ягоди будуть на прилавках, вартість їх буде високою.

У цьому році врожай ягід скоротиться приблизно на 30-50%. Щодо черешні, то її взагалі може не бути на прилавках, оскільки суттєвий відсоток ягоди доставляли із Запоріжжя.

М’ясо та риба

У цій галузі ситуація не така погана, як із ягодами та овочами. Більше труднощів на окупованих територіях України, де фермери не можуть організувати доставку кормів та ліків для тварин.

Також українцям доведеться забути про морську та океанічну рибу до того моменту, поки не деблокують порти. Коли імпорт поновиться невідомо.