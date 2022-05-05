В Україні запровадили великі штрафи за матюки в громадських місцях

Останнім часом матюки з вуст українців так і сипляться буквально на кожному кроці. Чого лише варта крилата фраза про російський корабель та його напрямок “увіковічнена” на численних білбордах по українських містах. Нецензурної лайки, як і роздратованих людей на вулиці дійсно стало набагато більше і Уряд вирішив з цим боротися.





Третього квітня було прийнято новий законопроєкт, згідно з яким збільшуються суми штрафів за матюки в публічних місцях. Мова про ситуації, коли особа неадекватно поводить себе в натовпі людей, чи по відношенню до конкретної особи або поліцейського.

За подібне штрафуватимуть або каратимуть виправними роботами

Відтепер публічні образи та нецензурні висловлювання в адрес іншої людини каратимуться штрафом у 500 гривень. Донедавна сума була набагато скромнішою, та ледь перевищувала сотню. За подібні зміни у чинному законодавстві проголосував 321 депутат. Що саме карається:

Нецензурна лайка в публічних місцях до людини, чи групи осіб. Приставання та образи. Будь-яке порушення громадського спокою та порядку.

Крім штрафу у 500 гривень порушників можуть притягувати й до адміністративного покарання. А саме — громадські роботи терміном на 20-40 годин, або виправні роботи терміном до двох місяців та з вирахуванням 20% заробітку. Все залежить від ступеня хуліганства на котрому затримають особу.

Якщо мова про публічну образу поліцейського, то штраф зростає майже до 700 гривень, або ж виправні роботи від 20 до 40 годин.

Порушникам комендантської години вручають повістки

В Україні й надалі триває комендантська годині і всі хто її порушує, а це в 90% чоловіки, отримують повістки. Не пом’якшилось покарання й для водіїв, які кермують у нетверезому стані. Автомобілі у таких конфісковують на потреби армії.