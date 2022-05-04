Арестович озвучил три сценарии продолжения войны в Украине

Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что дальнейшее развитие войны может пойти по одному из трех сценариев. В то же время армия оккупантов готовится к третьему циклу войны. Он начнется во второй половине мая.





В эфире программы “ФЕЙГИН LIVE” он заявил, что российские войска снова сделают попытку наступа. От действий украинских вооруженных сил зависит дальнейшее развитие ситуации. Арестович рассматривает три сценария.

Первый — украинская сторона не успеет подготовиться, а оккупанты продолжат давить. Враг попытается достичь успеха на Криворожском, Запорожском и Донбасском направлениях.

Второй — украинские воины получат достаточно ресурсов, чтобы выровнять ситуацию и станут в позиционную борьбу.

Третий — Украина сможет накопить достаточно ресурсов и перейдет в наступ на некоторых направлениях. У россиян масса неподготовленных людей, которые попытаются обороняться, но у них вряд ли получится.

Арестович считает, что россия будет направлять в Украину новые силы до тех пор, пока у них не закончатся люди, способные держать в руках оружие.

Более того, рф может попытаться собрать 50 тысяч человек и снова попробовать напасть на Киев. Но эффективность врага будет намного ниже, ведь вначале атаковали элитные подразделения, а сейчас придут люди, которые едва ли умеют заряжать оружие.

Напомним, вчера, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре западной и центральной Украины.