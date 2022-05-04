Арестович озвучив три сценарії продовження війни в Україні: коли чекати на перемогу

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що подальший розвиток війни може піти за одним із трьох сценаріїв. У той самий час армія окупантів готується до третього циклу війни. Він розпочнеться у другій половині травня.





В ефірі програми “ФЕЙГІН LIVE” він заявив, що російські війська знову зроблять спробу наступу. Від дій українських збройних сил залежить розвиток ситуації. Арестович розглядає три сценарії.

Перший — українська сторона не встигне підготуватись, а окупанти продовжать тиснути. Ворог спробує досягти успіху на Криворізькому, Запорізькому та Донбаському напрямках.

Другий — українські воїни матимуть достатньо ресурсів, щоб вирівняти ситуацію і стануть у позиційну боротьбу.

Третій — Україна зможе накопичити достатньо ресурсів і перейде у наступ на деяких напрямках. У росіян маса непідготовлених людей, які спробують оборонятися, але вони навряд чи досягнуть успіху.

Арестович вважає, що росія спрямовуватиме в Україну нові сили доти, доки у них не закінчаться люди, здатні тримати в руках зброю.

Більше того, Росія може спробувати зібрати 50 тисяч людей і знову спробувати напасти на Київ. Але ефективність ворога буде набагато нижчою, адже спочатку атакували елітні підрозділи, а зараз прийдуть люди, які заледве вміють заряджати зброю.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, окупанти завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі західної та центральної України.