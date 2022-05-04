Большие налоги и декларирование всего: что изменит для украинцев членство в ЕС

Уже этим летом Украина может получить желанный статус кандидата в Евросоюз. Но членство в ЕС – это не только возможность свободно путешествовать в европейские страны, но и необходимость соблюдения определенных стандартов и правил. В частности, это касается уплаты налогов.





После обретения статуса кандидата в ЕС, украинским властям очевидно придется внести определенные изменения в налоговую систему страны. Ведь еще до войны уклонение от уплаты налогов и их искусственное занижение было практически массовым явлением. Объемы теневой экономики Украины достигали почти половины ВВП, что абсолютно неприемлемо для Европейского союза.

Стоит отметить, что в Европе платят почти те же виды налогов, что и в Украине. Но у нас, в отличие от европейцев, много лазеек и способов избежать уплаты налогов. Взять хотя бы занижение предпринимателями своего оборота, чтобы вписаться в ограничения плательщиков единого налога (2%).

Поэтому перед вступлением в ЕС Украине придется ввести по крайней мере минимальные изменения, в частности:

четко разделить малый и крупный бизнес;

установить более строгие ограничения по единому налогу;

еще более жестко контролировать уплату гражданами налогов;

создать условия, с которыми станет невозможно искусственная минимизация платежей для отдельных налогоплательщиков.

Кроме новых строгих правил по уплате налогов и вполне возможно огромных штрафов за их невыполнение, в Украине на пороге вступления в ЕС может произойти еще одно существенное изменение. Речь идет о повышении акцизов, которые в свою очередь увеличат цены на некоторые виды товаров.

Акцизный налог на сигареты в Украине повышали уже не раз, постепенно приближая его к европейскому. Но пока мы далеки от ставки в 90 евро на 1 тыс. сигарет, которая сейчас действует в Евросоюзе. Ведь с таким налогом одна пачка у нас уже стоила бы больше 100 грн. Но к таким ценам пора уже привыкать, ведь после вступления в ЕС они станут для нас вполне реальными.