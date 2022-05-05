В Украине ввели большие штрафы за мат в общественных местах

В последнее время матерные слова из уст украинцев так и сыпятся буквально на каждом шагу. Чего только стоит крылатая фраза о российском корабле и его направлении “увековечена” на многочисленных билбордах по украинским городам. Нецензурной брани, как и раздраженных людей на улице действительно стало гораздо больше и Правительство решило с этим бороться.





Третьего апреля был принят новый законопроект, согласно которому увеличиваются суммы штрафов за мат в публичных местах. Речь о ситуации, когда лицо неадекватно ведет себя в толпе людей, или по отношению к конкретному лицу или полицейскому.

За подобное будут штрафовать или наказывать исправительными работами

Теперь публичные оскорбления и нецензурные высказывания в адрес другого человека будут наказываться штрафом в 500 гривен. До недавнего времени сумма была гораздо скромнее, и едва превышала сотню. За подобные изменения в действующем законодательстве проголосовал 321 депутат. Что именно наказывается:

Нецензурная брань в публичных местах к человеку или группе лиц. Приставания и оскорбления. Любое нарушение общественного спокойствия и порядка.

Кроме штрафа в 500 гривен, нарушителей могут привлекать и к административному наказанию. А именно — общественные работы сроком на 20-40 часов или исправительные работы сроком до двух месяцев и с вычетом 20% заработка. Все зависит от степени хулиганства, на котором задержат личность.

Если речь о публичном оскорблении полицейского, то штраф растет почти до 700 гривен, или же исправительные работы от 20 до 40 часов.

Нарушителям комендантского часа вручают повестки

В Украине продолжается комендантский час и все, кто его нарушает, а это в 90% мужчины, получают повестки. Не смягчилось наказание и для водителей, управляющих машиной в нетрезвом состоянии. Автомобили у таких конфисковывают на нужды армии.