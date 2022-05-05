Не красою єдиною: психологи розповіли, як закохати в себе чоловіка мрії

Зустрівши чоловіка своєї мрії, так не хочеться його розчарувати. Жінки роблять все аби сподобатися протилежній статі. Косметика, красивий одяг, доглянутий зовнішній вигляд, але цього не завжди вистачає. Не рідко рокові красуні залишаються покинутими, адже чоловік просто охолонув і знайшов іншу. Психологи кажуть, красу потрібно доповнювати певними діями. Є п’ять простих речей, дотримуючись яких ви надовго прив’яжете до себе коханого.





Викликайте в нього позитивні емоції

Цікавтесь приємними спогадами з його життя, розпитуйте про улюблені страви, просіть нехай розкаже якісь смішні історії і теж ними діліться. Чим більше чоловік біля вас посміхається, тим більше його до вас тягнутиме.

Будьте за чоловіком

Навіть якщо ви сильна і незалежна, не демонструйте цього своєму партнерові надто відверто. Це не та людина з якою вам варто змагатися за лідерство. Дозвольте чоловікові вести у ваших стосунках, добре буде обом.

Будьте стриманою та простою у спілкуванні

Надуті губки, постійне поправляння волосся та щохвилинне поглядання на себе в дзеркало — відштовхують. Розслабтесь біля чоловіка, будьте собою, говоріть без загадок та інтриг. І не надто викладайте все підряд, а особливо на першому побаченні. Відповідайте на запитання чесно, але не надто розписуйте деталі.

Робіть компліменти

Чоловіки теж люблять компліменти і їх доречно робити. Але важливо вміти і знати коли. ЦЕ не означає, що треба протягом всього побачення говорити йому, який він класний. Це навпаки буде дивно виглядати і можливо поставить співброзмовника у незручне становище. Але влучний комплімент чи натяк на нього в ході бесіди, додасть вам багато балів.

Не приховуйте почуттів

Деякі дівчата дуже довго не признаються чоловікові у коханні, чи симпатії бо бояться, що йому стане нецікаво. Мовляв — підкорена вершина. Це не так, і чоловікам треба говорити про свої почуття. Однак робити це поступово та делікатно, без крайностей.