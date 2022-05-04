Правила начисления пенсий изменены: Зеленский подписал новый закон

На днях Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства”. Теперь изменяются условия индексации выплат и досрочного их начисления.





Закон коснется абсолютно всех пенсионеров, ведь если раньше под ежегодную индексацию попадали не все, то теперь исключений не будет. Кроме этого утверждена фиксированная дата — 1 марта. Именно в этот день ежегодно будет происходить индексация выплат, учитывая курс валют, повышение цен и уровень средней зарплаты в Украине. Ранее дату индексации чиновники выбирали самостоятельно.

Несколько перемен коснулись возможности досрочно выйти на пенсию

В Украине пенсионный возраст определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и может составлять 60, 63 или 65 лет. Но согласно новому законопроекту, все имеющие необходимый стаж могут не ждать нужного возраста и выходить на пенсию раньше времени. Речь идет о ситуации, когда работодатель расторгает трудовой договор с работником за год-полтора до потенциального выхода на пенсию. Причина может быть любая: прекращение деятельности компании или банальное сокращение штата.



Также, в новом законе говорится, что преждевременно выйти на заслуженный отдых могут многодетные родители, люди, воспитывающие ребенка с инвалидностью или редким диагнозом.

На время войны пенсионеры с оккупированных территорий могут получать пенсию в Ощадбанке

Пока в Украине идет война, и во многих регионах не работают отделения Укрпочты, деньги тех пенсионеров, которые не имеют банковских счетов, будут храниться в Ощадбанке. Чтобы получить их, лицо должно прийти в любое отделение Ощадбанка, предъявить паспорт и идентификационный код и забрать средства.