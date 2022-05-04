Правила нарахування пенсій змінено: Зеленський підписав новий закон

На днях Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства”. Відтепер, змінюються умови індексації виплат та дострокового їх нарахування.





Закон торкнеться абсолютно всіх пенсіонерів, адже якщо раніше під щорічну індексацію потрапляли не всі, то відтепер виключень не буде. Крім цього затверджено фіксовану дату — 1 березня. Саме в цей день щороку й відбуватиметься індексація виплат враховуючи курс валют, підвищення цін та рівень середньої зарплати в Україні. Раніше дату індексації чиновники вибирали самостійно.

Кілька змін торкнулися й можливості достроково вийти на пенсію

В Україні пенсійний вік визначається в залежності від набутого страхового стажу, та може становити 60, 63 або 65 років. Та згідно з новим законопроєктом, всі хто має необхідний стаж можуть не чекати потрібного віку і виходити на пенсію завчасно. Йдеться про ситуацію, коли роботодавець розриває трудовий договір з працівником за рік-півтора до потенційного виходу на пенсію. Причина може бути будь-яка: припинення діяльності компанії, чи банальне скорочення штату.

Також, у новому законі йдеться про те, що передчасно вийти на заслужений відпочинок можуть багатодітні батьки, люди, які виховують дитину з інвалідністю або рідкісним діагнозом.

На час війни пенсіонери з окупованих територій можуть отримувати пенсію в Ощадбанку

Поки в Україні триває війна, і в багатьох регіонах не працюють відділення Укрпошти, гроші тих пенсіонерів, які не мають банківських рахунків зберігатимуться в Ощадбанку. Щоб їх отримати, особа має прийти у будь-яке відділення Ощадбанку, пред’явити паспорт та ідентифікаційний код і забрати кошти.