Мошенники прикрываясь Ощадбанком воруют со счетов деньги: как не стать жертвой?

К сожалению, во время войны мошенники не затихли, а наоборот, еще больше активизировались. Как всегда их цель – это самые уязвимые люди, в основном пенсионеры, или сейчас еще переселенцы, которые находятся в растерянном состоянии не всегда вовремя сориентируются в подозрительной ситуации. Как следствие, Ощадбанк предупреждает своих клиентов об уведомлениях, которые людям приходят от имени учреждения.





В сообщениях информация о зачислении средств

В сообщениях говорится, что люди якобы получили денежный перевод, так называемую помощь на время войны. Чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке и подтвердить свою личность. Переходя по ссылке, люди попадают на сайт аферистов. Последние получают доступ к вашим данным и могут украсть деньги со счетов. Так что на подобные сообщения никому не реагировать, или в крайнем случае позвонить на горячую линию банка. В случае со Ощадбанком это номер 0800210800.

Чтобы обезопасить свои счета от мошенников, соблюдайте простые правила

Владельцы банковских счетов и карт должны знать несколько простых правил и неукоснительно их соблюдать.

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте пин-код, пароли от мобильного банкинга и трехзначный код с обратной стороны карты. Все, что можно называть посторонним лицам, это номер карты, состоящий из 16 цифр. Подбирайте надежные и уникальные пароли для мобильного приложения. Проверяйте сайты на которых планируете совершить онлайн-покупки. Аферисты не ленятся создавать полноценные имитации интернет-магазинов и таким образом воровать личные данные людей.

Кроме того, следите за тем, чтобы при расчете картой ее данные не попадали в поле зрения посторонних лиц.