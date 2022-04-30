Що з тарифами: скільки коштуватиме газ, світло та вода найближчих кілька місяців

Війна триває вже другий місяць, і як наслідок доходи українців різко зменшуються. Дехто залишився без роботи, без бізнесу, без будь-якого доходу. Мільйони людей взагалі покинули свої домівки і невідомо коли повернуться. Звісно ж, люди почали рідше платити за комунальні платежі.





Уряд закликає по можливості оплачувати комуналку, щоб підтримувати економіку. І в свою чергу знижує деякі тарифи, а інші “заморожує”.

Тарифи на електроенергію будуть замороженими пів року

Тариф на електроенергію заморозили в квітні, і таким він буде мінімум шість наступних місяців. Ті, хто споживає до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) платитимуть по 1,44 гривні за 1 кВт*год. Ті, хто більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Газ, не зважаючи на завершення опалювального сезону, не дорожчатиме і коштуватиме для населення стабільних 8 гривень за куб. Ба більше, таку ціну прогнозують й на весь наступний опалювальний сезон.

Тарифи на воду теж залишаються на старому рівні, щоправда про них мова ніде не йшлася. Окремо про це наголосив лише мер Києва Віталій Кличко. Але якщо ніякого перерахунку не було, значить тарифи залишаються старими.

Борги за комуналку списуватимуть тим, хто втратив житло

Під час воєнного стану люди можуть не платити за комунальні послуги, якщо не мають такої можливості. Пеня і штрафи не нараховуватимуться. Але й борг нікуди не подінеться. Борги (починаючи з 24 лютого) спишуть лише тим, в кого житло зруйноване, або сильно знищене. Всім іншим доведеться повернути гроші протягом трьох місяців після скасування воєнного стану.