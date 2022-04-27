Рынок труда изменился: в каких специалистах нуждаются во время войны, и кто сейчас больше всего зарабатывает

Из-за войны тысячи украинцев остались без работы. Некоторые компании приостановили свою деятельность из-за банальной нехватки ресурсов для труда и сложной логистики. Другие не работают, ведь их продукт на данный момент не актуален. Многим специалистам, которые до войны были востребованы, сейчас буквально некуда податься. Рейтинг самых популярных специальностей существенно изменился, платят этим работникам лучше, чем двумя месяцами раньше.





Лидирующие позиции занимает шесть профессий

Работники СТО (автослесарь, автомеханик)

Обслуживание машин во время войны не стало на паузу. Более того, количество клиентов в некоторых регионах существенно возросло, из-за наплыва внутренне переселенных лиц. Все кто умеет, что-то крутить, менять, диагностировать, словом разбирается в ремонте автомобилей, сегодня “на коне”. Зарплата таких специалистов колеблется от 10000 до 25000 грн.

Продавец

Как только началась война, очень много продавцов уволилось и уехало заграницу. Сейчас торговая отрасль работает на полную и есть большая потребность именно в продавцах, а еще людях, которые будут раскладывать товар. Зарплата 8 000 – 12 000 грн.

Водители

Те, кто будет перевозить людей, те, кто будет совершать международные рейсы, а особенно те, кто будет заниматься доставкой товаров. Среди требований: стаж, водительское удостоверение с соответствующими категориями. Зарплата для тех, кто развозит товары, колеблется в пределах 10 000 — 15 000 грн.

Операторы контакт-центров

Сейчас работает немало горячих линий, которые консультируют людей по разным вопросам. Также большинство компаний, как, например, Новая почта, ПриватБанк и другие, имеют свой контакт-центр. Работники нужны всегда. Зарплата: 8 000 – 13 000 грн.

Кладовщик

Возросла популярность среди складских работников, ведь оборот товаров сейчас очень велик. Инвентаризация, учет, документооборот – все это входит в список обязанностей. Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.

Бьюти мастер

Салоны красоты, работающие в западных областях, активно ищут парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и лазерной эпиляции. Конечно, нужно иметь соответствующий опыт и образование. Зарплата колеблется в пределах 10 000 – 20 000 грн.