Некоторых украинцев ждут новые тарифы на газ с 1 мая

В связи с тем, что в стране идет война и население стремительно теряет свою платежеспособность, властями было принято решение не поднимать тарифы на газ после 1 мая. Обычно именно в этот период тарифы меняются и отопление для населения дорожает. В этом году, и даже в течение следующего отопительного сезона газ для частных лиц должен стоить стабильных 7,99 грн. Но некоторые поставщики уже начали анонсировать некоторые изменения. Следовательно, на другие тарифы переводит своих потребителей поставщик “Твой Газсбыт”. Что нужно знать клиентам?





Об изменениях сообщила пресс-служба на сайте компании

На днях на сайте поставщика появилась информация, что все потребители, пользующиеся тарифом “Равномерный платеж”, будут переведены на другой тариф “Годовой”. Предыдущий тариф исчерпывается 30 апреля. Людям не нужно при этом обращаться в офисы компании, предоставлять какие-либо документы или подавать заявки. Перевод будет ощущаться автоматически.



Отмечают, что потребившие больше газа чем в предыдущем сезоне должны будут оплатить разницу в размере 7,99 грн за куб. Если же газа потреблено меньше, то разницу возвратят потребителю в качестве переплаты. Точную информацию о состоянии счета каждый клиент компании получит до середины мая.

В “Твой Газсбыт” просят людей не тянуть с подачей показателей счетчика в этом месяце, и сделать это до 30 апреля.

Украинцам будут списывать долги за коммунальные услуги

Ранее правительство анонсировало решение, что всем тем, кто потерял жилье из-за боевых действий, или же оно было сильно повреждено, спишут долги за коммунальные услуги начиная с 24 февраля. Всем остальным украинцам рекомендуют оплачивать коммуналку вовремя. В противном случае пеня или штраф не будет начисляться, но долг нигде не денется.