Гороскоп на сьогодні, 26 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 26 квітня, в час спадаючого Місяці, ідеально займатися торгівлею, судовими справами, переїздами. Не відмовляйтеся від спонтанних мандрівок. На любовному фронті можливі позитивні зміни.





♈ Овен

Овен, ваші мрії та бажання починають переходити від абстрактного до фізичного, викликаючи на вашому обличчі величезну посмішку. Щось підказує, що ви повинні подякувати Всесвіту за безцінні подарунки. Більше того, ви виявите, що вас оточують радість та краса, а ваші міжособистісні стосунки є джерелом великого щастя. Нехай люди, яких ви любите, знають, наскільки вони особливі для вас у цей час.

Космічна порада : фільтруйте отриману інформацію.

♉ Телець

Телець, ви почуваєтесь особливо чутливим, і це нормально. Все гаразд. Замість того, щоб чинити опір течії, здайтеся. З’єднайтеся зі своїм тілом та прислухайтеся до шепоту своєї істоти. Практикуйте роботу із диханням. Виконайте м’яку практику Інь. Слухайте медитативну музику. Так, і ще одна річ! Переконайтеся, що ви тримаєтеся на безпечній відстані від енергетичних вампірів та токсичного середовища. Ви не повинні ділитися своєю енергією з усіма.

Космічна порада: у всьому намагайтеся бути максимально щирим.

♊ Близнюки

Близнюки тепер ви ясно бачите речі, які спрацювали для вас, і речі, які не спрацювали. Настав час для перезавантаження системи цінностей. Цього тижня вас закликають поекспериментувати з усім, що може спровокувати особисте зростання. Коли справа доходить до ваших творчих та професійних занять, ви виявите, що на цьому етапі вас залучають великі проекти. Проте не варто приймати поспішних рішень. Намагайтеся більше планувати.

Космічна порада: відкладіть серйозні справи на потім.

♋ Рак

Раки, настав час подивитися правді у вічі. Це період, коли потрібно забути про простір і час і згадати, що ви – справжній Всесвіт, який постійно розширюється. Замість того, щоб ухилятися від своєї істинної природи або дозволяти своєму скептичному боку взяти гору над вами, медитуйте і вірте в те, що робите. Почніть процес самодослідження. О, скільки відкриттів ви отримаєте у цій подорожі!

Космічна порада: будьте відкриті новим почуттям.

♌ Лев

Леви, вам здається, що все відбувається не так. Але це не правда. Ситуація, що склалася, просто допомагає вам очиститися від будь-яких слідів вашого колишнього життя. Дозвольте цій метафоричній смерті статися. Те, що чекає на вас на іншому боці, — це чиста магія. Зараз найкраще спростити свій список справ і скоротити його до найнеобхіднішого. Таким чином, ви зможете стати єдиним цілим з ритмом та потоком Всесвіту.

Космічна порада: не забувайте про бажання близьких.

♍ Діва

Змінам завжди передує хаос. Прочитай це ще раз, Діви. Ви там, де ви повинні бути, і ви відчуваєте те, що ви відчуваєте з якоїсь конкретної причини. Дозвольте собі вирости з попередніх версій себе. Дозвольте собі вирости з певних дружніх стосунків. Перебуваючи на незнайомій території, ви можете почуватися некомфортно і це нормально. Змиріться з дискомфортом і знайте, що це частина метаморфоз.

Космічна порада: виявіть турботу про оточуючих.

♎ Терези

Терези, сьогодні ви почуваєтеся пригніченими. Останні кілька тижнів були надто тяжкими, щоб різко від них абстрагуватися. Вам довелося відпустити безліч речей, які були близькі до вашого серця. Речі, без яких, здавалося, ви ніколи не можете прожити. І ось все починається з чистого листа. Киньте обережність. Дозвольте собі робити безліч помилок. Щось підказує нам, що найближчими днями ви знову знайдете свої крила.

Космічна порада: знайдіть спосіб відволіктися від рутини.

♏ Скорпіон

Ось у чому справа, Скорпіон: фіксовані уявлення про те, як все має чи не повинно відбуватися, змусять вас застрягти у безкінечній петлі розчарування. Приймайте зміни у своєму темпі. Відпустіть будь-який опір, слідуючи шляхом беззахисності. Всесвіт пропонує вам можливість заново винайти своє життя та стати найстійкішою версією себе.

Космічна порада: використовуйте поради професіоналів.

♐ Стрілець

Стрілець, хоча речі не матеріалізуються так, як вам хотілося б, ви розпізнаєте порядок у хаосі та досконалість у недосконалості. Мантра “приймай все, нічого не відкидай” допоможе вам пройти через усі проблеми. Так, і ще одна річ! Є певні аспекти старого життя, які вам доведеться відпустити під час цього місячного циклу. Нехай майбутнє затемнення звільнить вас від застарілих шаблонів, які заважають використовувати свою силу.

Космічна порада: не довіряйте таємниці незнайомцям.

♑ Козеріг

Попередження, Козероги: вашому другому «я», схибленому на контролі, доведеться пройти через випробування. Незважаючи на всі проблеми, рухайтеся вперед. Замість того, щоб дозволити хаосу зламати вас, знайдіть час, щоб переглянути план гри. Внесення поправок там, де це необхідно, допоможе вам стати непереможною версією себе. Успіх на вашому боці!

Космічна порада: виявіть завзятість у досягненні цілей.

♒ Водолій

Водолій, сьогодні вас просять подумати над тим, що насправді означає любити себе беззастережно. Вивчення того, коли важливо мотивувати себе піти трохи далі, а коли використовувати м’якіший підхід, є важливою частиною життєвого досвіду. Отже, на цьому етапі йдеться не так про те, щоб почати нове життя, а про прийняття того, де ви знаходитесь. PS: вірте, що ваші предки та духовні наставники допоможуть вам у цей перехідний період!

Космічна порада: насолоджуйтесь життям тут і зараз.

♊ Риби

Риби, ви світитеся від любові до себе, від того, що ви справжні. Був час, коли ви шукали підтвердження тому в оточуючих. Але вам більше не потрібен світ, щоб зрозуміти, наскільки далеко ви просунулися з тих пір, як почали шлях особистісного зростання. Цього тижня ви виявите, що справи на фінансовому фронті також стали стабільнішими. Це не може не радувати! Продовжуйте проявляти обережність, коли справа доходить до звички марнувати кошти. Знайте, що ваше майбутнє «я» подякує вам за жертви, які ви приносите сьогодні. І, будь ласка, будьте уважні до своєї фізичної оболонки.

Космічна порада: Збережіть своє здоров’я.