Декого з українців чекають нові тарифи на газ з 1 травня

У зв’язку з тим, що в країні триває війна і населення стрімко втрачає свою платоспроможність, владою було прийнято рішення не піднімати тарифи на газ після 1 травня. Зазвичай, саме в цей період тарифи змінюються і опалення для населення дорожчає. Цього року, і навіть протягом наступного опалювального сезону, газ для приватних осіб має коштувати стабільних 7,99 грн. Але деякі постачальники вже почали анонсувати певні зміни. Відтак, на інші тарифи переводить своїх споживачів постачальник “Твій Газзбут”. Що треба знати клієнтам?





Про зміни повідомила прес-служба на сайті компанії

Днями на сайті постачальника з’явилася інформація, що всі споживачі, які наразі користуються тарифом “Рівномірний платіж”, будуть переведені на інший тариф “Річний”. Попередній тариф вичерпується 30 квітня. Людям не потрібно при цьому звертатися в офіси компанії, надавати якісь документи, чи подавати заявки. Переведення відчуватиметься автоматично.

Зауважують, що ті хто спожив більше газу ніж в попередньому сезоні, повинні будуть оплатити різницю у розмірі 7,99 грн за куб. Якщо ж газу спожито менше, то різницю повернуть споживачу у якості переплати. Точну інформацію про стан рахунку, кожен клієнт компанії отримає до середини травня.

У “Твій Газзбут” просять людей не тягнути з подачею показників лічильника у цьому місяці, та зробити це до 30 квітня.

Українцям списуватимуть борги за комунальні послуги

Раніше уряд анонсував рішення, що всім тим, хто втратив житло через бойові дії, або ж воно було сильно пошкоджене, спишуть борги за комунальні послуги починаючи з 24 лютого. Всім іншим українцям рекомендують оплачувати комуналку вчасно. В протилежному випадку пеня чи штраф не нараховуватиметься, але й борг ніде не подінеться.