Эксперты рассказали, неправильное ношение каких украшений может разрушить женскую судьбу

Каждая женщина любит разнообразные украшения: серьги, подвески, браслеты и перстни. Относительно последних эксперты имеют немало оговорок. Оказывается, если носить кольцо на неправильных пальцах, то можно в буквальном смысле разрушить себе судьбу. Накликать беду, разрушить женское счастье, обречь себя на одиночество и так далее. Как правильно носить кольца, а как не стоит? Рассказываем.





Больше всего запретов относительно безымянного пальца

По давним традициям, женатые пары носят обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Это правильно, так можно делать, это своеобразный оберег, который поможет супругам сохранять их счастье. Но всем остальным, кто сейчас одинок, носить кольцо на этом пальце запрещено. Исключение – девушки, которым любимый подарил обручальное кольцо на помолвку.



Если же одинокая женщина наденет кольцо на безымянный палец, она рискует еще длительное время быть одинокой. Ее будет преследовать несчастливая любовь, постоянные измены со стороны любимого, много боли и разочарования.

Не меньше запретов имеет и аналогичный палец на левой руке. Обычно так кольца носят те, кто развелся, или потерял свою половинку. Подразумевается даже смерть любимого. Логично, что одиноким, которые никого не теряли, носить перстни на этом пальце – это не слишком хороший знак.

Нельзя дарить крестики

Ну и к слову об украшениях, есть такое утверждение, что нельзя дарить кому-то крестик: золотой, серебряный или любой другой. Исключение могут быть только родители, которые сделали такой подарок ребенку. Считается, что даря крестик, вы передаете человеку свои проблемы, свою тяжелую ношу. Так что лучше, от подобного подарка воздержаться. Альтернативой может стать увлекательная подвеска.