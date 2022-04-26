Експерти розповіли, неправильне носіння яких прикрас може зруйнувати жіночу долю

Кожна жінка полюбляє різноманітні прикраси: сережки, підвіски, браслети та персні. Стосовно останніх, експерти мають чимало застережень. Виявляється, якщо носити кільце на “неправильних” пальцях, то можна у буквальному сенсі зруйнувати собі долю. Накликати біду, зруйнувати жіноче щастя, приректи себе на самотність і так далі. То як правильно носити кільця, а як не варто? Розповідаємо.





Найбільше заборон щодо безіменного пальця

За давніми традиціями, одружені пари носять обручку на безіменному пальці правої руки. Це правильно, так можна робити, це своєрідний оберіг, який допоможе подружжю зберігати їхнє щастя. Але всім іншим, хто на даний момент є самотнім, носити кільце на цьому пальці заборонено. Виключення — дівчата, яким коханий подарував обручку на заручини.



Якщо ж самотня жінка надіне кільце на безіменний палець, то ризикує довший час бути одинокою. Її переслідуватиме нещасливе кохання, постійні зради з боку коханого, багато болю та розчарувань.

Не менше заборон має й аналогічний палець на лівій руці. Зазвичай так обручки носять ті хто розлучився, або втратив свою половинку. Мається на увазі навіть смерть коханого. Логічно, що самотнім, які нікого не втрачали, носити персні на цьому пальці це не надто гарний знак.

Не можна дарувати хрестики

Ну і до слова про прикраси, є таке твердження, що не можна дарувати комусь хрестик: золотий, срібний, чи будь-який. Виключенням можуть бути лише батьки, які зробили такий подарунок дитині. Вважається, що даруючи хрестик, ви передаєте людині свої проблеми, свою важку ношу. Тож краще, від подібного подарунку утриматися. Альтернативою може стати цікава підвіска.