Нічого спільного з римлянами: чому так назвали Латинську Америку?

Америка як частина світу складається з Північної та Південної. Цей поділ цілком зрозумілий географічно. Вузький перешийок у Панамі чітко ділить Північну та Південну Америку.





Але назва Латинська Америка немає чисто географічних рамок і не зовсім зрозуміла. Тут не говорять латиною. Стародавні римляни не мають жодного відношення до цього регіону.

Чому ж тоді Америка саме Латинська?

Чим пояснюється позначення її як окремого регіону, хоча в нього входять безліч країн, що розрізняються між собою?

Багато імен

Як тільки не називали континент, офіційно відкритий Колумбом.

Свою загальну назву ця частина світу отримала імовірно від Амеріго Веспуччі – одного з першопрохідників.

Але відкриті землі англійці довго називали і Вест-Індією, оскільки спочатку Колумб шукав шлях до Східної Індії. Сьогодні назва Вест-Індія більше асоціюється із островами Карибського басейну.

Пізніше за Америкою закріпилася назва Новий Світ . Це було протиставлення Старого Світу, до якого входила, насамперед, Європа. Назва Америки Новим Світом більшою мірою мало літературний, образний характер. Адже саме туди прямували всі ті емігранти, які не змогли знайти свою долю у Світі Старому.

Часто зустрічається і поняття Мезоамерика. Так позначають ті регіони цього континенту, де у доколумбову епоху вже існували розвинені давні цивілізації корінних індіанців. До Мезоамерики можна віднести частину територій Мексики, Гватемали, Беліза, Сальвадора, Гондурасу та Нікарагуа.

Більш-менш зрозумілі межі Карибів.

А як з’явилося поняття Латинська Америка?

Все, що на південь

Латинська Америка – поняття не географічне.

Так, традиційно вважається, що Латинська Америка починається відразу за південним кордоном США і охоплює всю Америку, що залишилася, починаючи від Мексики і південніше.

Але разом з тим, у Латинську Америку не входять, наприклад, Багами, Ямайка, Гайяна, Барбадос та деякі інші, хоча вони й на південь.

Латинською Америкою назвали ті країни, в яких переважно населення не говорить англійською або її діалектами. Таким чином народилося протиставлення: Англо-Америка та Латинська Америка.

До першої відносять США, Канаду та ще низку країн, наприклад, Гайяну, де державною мовою є англійська.

У Латинській Америці говорять переважно іншими мовами, не англійською. Насамперед це іспанська мова. Але також у Латинську Америку включають португаломовну Бразилію та низку країн, де офіційна мова — французька.

Чому латинська?

По-перше, іспанська, французька, португальська мови відносяться до однієї романської групи. Вони включають безліч коренів і правил, спочатку сформованих в латинській мові ще в Стародавньому Римі.

Тому між цими трьома мовами є суттєва схожість у вимові, правилах та значенні слів.

Але, крім того, в країнах Латинської Америки переважно поширився католицизм. А католики традиційно моляться саме латиною. Тому незалежно від рідної мови знають, як мінімум, латинські молитви.

Тому й народився поділ: Англо-Америка з величезним переважанням протестантів та інших конфесій та англійською мовою.

І Латинська Америка з католицизмом та мовами романської групи.