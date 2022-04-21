Обменники наживаются на украинцах: где лучше покупать доллары

Украинцам снова разрешили покупать доллары и евро в банках. С начала войны это было запрещено с целью предотвратить избыточный спрос и спровоцировать значительное удорожание доллара.





Но сейчас ситуация контролируемая, так что на кассе банка запросто можно обменять гривны. Можно это сделать и в других местах: например, в обменниках или на черном рынке у так называемых “валютчиков”. Однако, выбирая два последних варианта, помните о ряде рисков. Вы можете не только переплатить, но и купить фальшивки. Эксперты дают советы, как не встретить валютные махинации, и не потерять свои кровно заработанные.

В обменниках часто “играются” с ценами

Если вы выбираете для покупки валюты некий пункт обмена в виде киоска, то хорошо смотрите на цены. Дело в том, что подобные организации всегда выставляют курс немного выше, чем в банке. Кроме этого, в вечернее и ночное время курс будет еще выше. А если киоск расположен в центре, возле вокзала или автовокзала, то там цены будут еще выше. Эта разница в ценах называется “спрэд” и именно на ней зарабатывают такие пункты. Выгоднее будет обменивать деньги где-то в спальных районах, где поток людей меньше, а значит цены точно немного ниже.



У спекулянтов на черном рынке цены более лояльные, но эксперты не рекомендуют покупать здесь большие суммы. Вам запросто могут подсунуть фальшивку, и вы даже этого не заметите. Доказать конечно ничего не удастся.

В банках безопасно, но допустимые суммы для покупки очень ограничены

Банки в данном случае выигрывают, ведь здесь все купюры проверены, курс зафиксирован и реальный без наценок. Однако есть проблема, банк не всегда имеет в наличии большую сумму, даже если речь идет лишь о нескольких сотнях. Если вы хотите купить несколько тысяч долларов, нужно заказывать их заблаговременно.